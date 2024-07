KRITICKÝ STAV počas úmorných horúčav: Nemocnica zostala bez klimatizácie! Trpeli najmä deti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Klinické nemocničné centrum (Klinički bolnički centar - KBC) v Záhrebe informovalo, že v piatok dňa 12. júla došlo bohužiaľ pre vysoké teploty k preťaženiu centrálneho chladiaceho systému, čo viedlo k poruche obehového čerpadla. Ako informuje chorvátsky portál Jutarnij, situácia začala byť kritická, pretože najviac postihnutá bola pediatria na štvrtom poschodí.

Dočasný stav

Podľa vedenia KBC už spoločnosť HEP Toplinarstvo odhalila poruchu, ktorú sa bude snažiť opraviť v čo najbližšom možnom čase. Nemocnica okrem toho musela zaviesť aj dočasné riešenie, pretože na chodbách pred ambulanciami sa to už nedalo vydržať. Takéto podmienky začnú navyše pociťovať deti oveľa skôr ako dospelí. Aj preto sa na štvrtom poschodí začali inštalovať prenosné klimatizácie.

Dio KBC-a Zagreb ostao bez klime: 'Svjesni smo neugode, činimo sve što možemo' - https://t.co/PD8EiLNCBi pic.twitter.com/0lkC9ThVva — Zagrebinfo (@zagreb_info) July 12, 2024

Spočiatku bolo spustených do prevádzky päť prenosných klimatizácii, no počas dňa mali pribudnúť ďalšie. "Uvedomujeme si, že pre pacientov ako aj personál nemocnice to musí byť nepríjemné. Robíme všetko, čo je v našich silách," uviedlo vedenie nemocnice cez svoju hovorkyňu.

Výstraha pred horúčavami

V piatok 12. júla vystúpila teplota vzduchu v Záhrebe na 36 stupňov Celzia. V celom meste panovalo jasné počasie, pričom výskyt zrážok bol na úrovni nula percent. Platila výstraha pred vysokými teplotami.