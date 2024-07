Vracalo vaše dieťa? Tekutiny a jedlo sa nesmú podávať minimálne dve hodiny po

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BOJNICE - Deťom by po dávení rodičia nemali podávať tekutiny a jedlo aspoň dve až tri hodiny. Po odpočinku ich musia podávať postupne po lyžičkách. Lekára je potrebné vyhľadať, ak sa dieťa dusí, javí známky dehydratácie či vracaniu predchádzal úraz hlavy. Upozornila na to primárka detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Alena Pillarová.