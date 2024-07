Prekvapenie na Slovenskej pošte, NOVÉ CENY! Základné poplatky sa zvýšili: Pozrite, koľko si priplatíte

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Marko Erd)

BRATISLAVA - Na Slovenskej pošte si opäť priplatíme. Od 1. júla totiž platí nový cenník služieb, vďaka ktorému budeme musieť pri okienku siahnuť hlbšie do vrecka. Zvýšenie cien sa týka aj elektronických produktov, no stále majú výhodnejšie ceny ako je to pri manuálnych produktoch. Prinášame vám prehľad základných poplatkov, za ktoré si budeme musieť priplatiť.