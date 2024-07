Líder na trhu pritvrdzuje! Obrovská EXPANZIA po celom Slovensku: Výdajné miesta budú na každom rohu

(Zdroj: Packeta.sk)

BRATISLAVA - Obľúbená doručovacia služba ohlásila obrovskú expanziu na území Slovenska. Do pol roka chce postaviť tisíc nových Z-BOXov. Pribudnú naprieč celým Slovenskom tak, aby si zásielky ešte pohodlnejšie mohli vyberať všetci zákazníci Packety. Spoločnosť zároveň nadviazala dvojicu strategických partnerstiev – niekoľko desiatok nových Z-BOXov pribudne pred predajňami Lidl a 53 nových lokalít sa objaví pri predajniach Kaufland. Z-BOXy tak budú na každom rohu.

Packeta už dnes ponúka približne 2 700 výdajných miest a 1 600 Z-BOXov dostupných 24 hodín denne 7 dní v týždni, ich počet sa má rozšíriť o tisícku. Väčšinu z tisícky nových boxov by Packeta mala postaviť ešte do konca roka tak, aby kapacitu svojej siete rozšírila už pred Vianocami. „Mám nesmiernu radosť, že počet nami prepravovaných zásielok každý rok naďalej rastie a doručovanie do Z-BOXov je čoraz populárnejšie. V januári si túto formu zvolilo 57 % zákazníkov, Z-BOXy teda predbehli aj doručovanie kuriérom priamo na adresu. Podiel stúpa nielen vďaka objednávkam z e-shopov, ale aj vďaka čoraz obľúbenejšej službe posielania balíkov cez mobilnú aplikáciu Packeta,“ hovorí Alexander Jančo, výkonný riaditeľ Packety.

„Zároveň to však znamená obrovský záväzok. Vlani sme na mnohých miestach navyšovali kapacitu Z-BOXov pridávaním nových stĺpcov so schránkami na už existujúcich miestach. Teraz chceme pridávať úplne nové lokality tak, aby táto možnosť dopravy bola pre ľudí dostupná takmer na každom rohu. Navyše, už teraz myslíme na bezproblémové zvládnutie vianočnej sezóny,“ dodal.

Nová spolupráca

Tisícka nových lokalít pribudne naprieč celým Slovenskom aj vďaka novej spolupráci s dvojicou strategických partnerov. Pri predajniach Kaufland pribudne 53 nových Z-BOXov, pričom prvý už dnes stojí pred predajňou v Bytči. Podobné partnerstvo Packeta uzavrela aj so sieťou predajní Lidl. K aktuálnym 16 Z-BOXom pred predajňami Lidl čoskoro pribudne ďalších 30. Obe spoločnosti vyjadrili záujem v spolupráci pokračovať a počet Z-BOXov navýšiť na vyše 100, vďaka čomu by boli pred väčšinou samostatne stojacich predajní.

„Tešíme sa, že už do septembra budú môcť naši zákazníci využívať Z-BOXy pri 53 predajniach Kaufland po celom Slovensku. Spoluprácu so spoločnosťou Packeta vnímame ako ďalší benefit pre zákazníkov, ktorí si na jednom mieste a pod jednou strechou môžu vybaviť nielen nákup potravín či návštevu lekárne, ale aj vyzdvihnúť či podať svoje zásielky,“ hovorí Michal Dendeš, konateľ pre Centrálne služby spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

„V Lidli nájdu zákazníci všetko pod jednou strechou – potraviny, drogériu a tiež zaujímavý spotrebný tovar. Naším cieľom je ponúkať čo najlepší zážitok a rýchle vybavenie nákupu. Z toho dôvodu vítame ďalšiu pridanú hodnotu, ktorú zákazník získa návštevou našich predajní,“ povedal Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl.

Ďalšie lokality hľadajú

Šéf Packety zdôraznil, že spoluprácou s dvojicou známych reťazcov sa tieto aktivity nekončia. „Niektoré nové lokality ešte hľadáme. Robíme tak aj v spolupráci s mestami a zástupcami samospráv, ktorým záleží na dostupnosti služieb pre ich obyvateľov a často nám môžu poskytnúť ich nevyužité pozemky na umiestnenie našich Z-BOXov. Ozývajú sa aj developeri nových projektov a obchodníci, ktorí by chceli naše výdajné boxy umiestniť na svojom pozemku alebo vo vlastných priestoroch. Možnosť pohodlne a v pešej dostupnosti vyberať zásielky totiž prináša zásadné rozšírenie služieb pre obyvateľov alebo nájomcov ich lokalít," dodáva Jančo.

„Najvhodnejšie miesta na nové Z-BOXy sme schopní identifikovať vďaka množstvu dát a neustálemu monitoringu najvyťaženejších lokalít. Naše Z-BOXy sú modulárne, takže okrem budovania nových miest môžeme kapacitu tých aktuálnych rozšíriť pridaním nových stĺpcov tam, kde je to potrebné. V rámci tejto expanzie staviame najmä v úplne nových lokalitách, aby zákazníci Packety v košíkoch e-shopov našli Z-BOXy čo najbližšie k domu či práci,“ vysvetľuje Jančo.