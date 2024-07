Inflácia sa v júni vrátila na trojročné minimum 2,1 %

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Medziročne vyššie boli ceny v 11 z 12 výdavkových skupín domácností, v priemere lacnejšie ako minulý rok boli iba tovary a služby v odbore rekreácia a kultúra. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu inflácie mali medziročne vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, ako aj ďalších odboroch s nižším podielom vo výdavkoch domácností. Najmä však v doprave, ďalej v odbore alkoholické nápoje a tabak, a tiež vo vzdelávaní a zdravotníctve.

archívne video

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

V odbore doprava negatívne ovplyvnili celkovú mieru inflácie najmä ceny pohonných látok. Tie boli medziročne vyššie o 1,7 %. Drahšie ako vlani boli stále alkoholické nápoje a tabak (6,9 %) a tiež služby lekárov a zubárov v odbore zdravotníctva (6,7 %). Štvrtý podstatný vplyv na medziročnej úrovni malo zvýšenie poplatkov za prijímacie skúšky na vysoké školy v odbore vzdelávania.

Najvýznamnejšie zložky výdavkov domácností, odbory potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami mali približne rovnaké ceny ako pred rokom. K medziročnému rastu cien prispievali buď minimálne, alebo mali dokonca tlmiaci účinok.

Ceny potravín

Ceny potravín boli v medziročnom porovnaní vyššie len o 0,5 %. Spomedzi deviatich potravinových skupín tovarov bolo medziročne drahších päť, a to najmä oleje a tuky, chlieb a obilniny, ryby, cukor a cukrovinky. Nárast ich cien sa však pohyboval len na úrovni do 4 %. Súčasne štyri zložky potravín medziročne zlacneli, a to mäso, ďalej mlieko, syry a vajcia, a pod vplyvom sezónnosti najmä ovocie a čiastočne aj zelenina.

Spomedzi výdavkov na bývanie a energie bolo medziročne lacnejšie imputované nájomné a pevné palivá. Rovnaké alebo nižšie ceny ako pred rokom mali všetky energie (plyn a elektrina) s výnimkou tepelnej. Ostatné zložky výdavkov v rámci bývania boli medziročne drahšie v rozmedzí 1 - 14 %. Týkalo sa to najmä údržby a opráv obydlia, ďalej odvozu a likvidácie odpadu, ako aj vodného a stočného. V porovnaní s májom tohto roka zostali spotrebiteľské ceny v júni v priemere nezmenené.

Pozitívny vplyv na medzimesačnej úrovni mal najmä pokles cien v troch z 12 odborov, hlavných výdavkových skupín domácností. Zlacneli najmä potraviny s nealko nápojmi, doprava a tiež vybrané tovary z odboru alkoholické nápoje a tabak. Ceny odevov a obuvi, ako aj poštových a telefónnych služieb sa medzimesačne v priemere nezmenili, v ostatných odboroch ceny poskočili mierne nahor, a to v rozsahu od 0,1 do 0,7 %.

Medzimesačný pokles cien zaznamenal odbor potraviny a nealkoholické nápoje, ceny tu klesli v priemere o 0,2 %. Lacnejšie bolo predovšetkým mäso, minerálne vody a nealko nápoje, ako aj zelenina. V doprave mali najväčší vplyv na celkový priemerný výsledok ceny pohonných hmôt, ktoré boli medzimesačne nižšie o 1,7 %. Oproti máju klesli tiež ceny piva a vína z odboru alkoholické nápoje a tabak.

Blížiace sa obdobie letných dovoleniek na druhej strane prinieslo zdražovanie dovolenkových zájazdov (o 3,9 %) v odbore rekreácia a kultúra. Drahšie boli tiež tovary a služby na údržbu domácností (odbor nábytok a bytové zariadenia), a zvýšili sa tiež poplatky za prijímacie pohovory na vysoké školy (vzdelávanie). Spotrebitelia si medzimesačne priplatili aj za vodné a stočné, ale ceny za celý odbor bývanie s energiami boli v priemere len o 0,1 % vyššie ako v máji.