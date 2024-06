V prípade systémov protivzdušnej obrany prišla nová ponuka, tvrdí Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

archívne video Na Sliači vybudujú nové stojisko pre lietadlá za 6,5 milióna eur (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

Priznal, že rezort obrany dostal aj ďalšiu ponuku z Francúzska a Talianska v súvislosti so systémami, ktoré budú zavádzané v roku 2025. "Je to z nášho pohľadu opäť atraktívna ponuka, takže sa tým zaoberáme na dennodennej báze," uviedol Kaliňák, pričom dynamikou vývoja vysvetlil aj to, že proces ešte stále nie je ukončený. "Verím, že to čo najskôr doriešime, termíny však dávať nebudem," uviedol.