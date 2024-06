Poslanci ukončili rokovací deň diskusiou k tzv. lex atentát

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Kaliňák skonštatoval, že po atentáte na premiéra už nič nebude ako predtým, v legislatíve vidí priestor na zmeny. Návrh na poskytovanie ochrany širšiemu okruhu osôb zdôvodnil snahou vyhnúť sa subjektívnemu posudzovaniu pri prideľovaní ochrany. Čo sa týka renty, návrh považuje za odstupňovaný tým, že pri prezidentovi je renta po jednom období, pri premiéroch to bude po dvoch. Úprava zhromažďovacieho práva podľa neho priamo reaguje na atentát, má tiež prispieť k deeskalácii situácie na niektorých typoch zhromaždení. "Ústava garantuje právo na pokojné zhromaždenie," zdôraznil s tým, že to musí polícia aj zabezpečiť.

Zopakoval, že protesty pred obydliami nie sú v záujme demokracie a má sa protestovať pred úradmi či inštitúciami, nie pred domami. Je ochotný vypočuť si návrhy na vylepšenie. Gašpar vyhlásil, že zámerom legislatívy nie je nijakým spôsobom obmedziť právo na zhromažďovanie, ale prispieť k bezpečnosti. Viaceré ustanovenia balíka podľa neho len spresňujú súčasné platné zákony. Pripúšťa diskusiu o zmenách. Avizoval tiež pozmeňujúci návrh. Témou je podľa neho ešte ustanovenie o možnosti udeliť pokuty obciam. Návrh na doživotný plat pre viacnásobných premiérov označil za politické rozhodnutie. Odmieta, že by bolo ekonomicky náročné. Podľa svojich slov by nemal problém zahlasovať za návrh aj v samostatnom zákone.

Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Grendel je presvedčený, že navrhované zmeny zákona by nezabránili atentátu a rovnako nepomôžu predchádzať podobným činom ani do budúcnosti. Obzvlášť to podľa neho platí na priznanie doživotného platu premiérovi. Útokom, aký sa stal v Handlovej, možno podľa neho zabrániť len veľmi ťažko. "Na zníženie rizika postačujú aj súčasné zákony," myslí si Grendel. Za rozhodujúce považuje, či sa pravidlami dôsledne riadia všetci, na ktorých sa vzťahujú. Viaceré navrhované úpravy podľa neho môžu prispieť k celkovej bezpečnosti. Nesúhlasí však so skráteným legislatívnym konaním. Poslanec Jaroslav Spišiak z opozičného PS upozornil na viaceré nepresnosti, respektíve málo špecifikované ustanovenia v návrhu zákona, napríklad v časti týkajúcej sa práva na zhromažďovanie. Legislatívu treba ho podľa neho upraviť tak, aby nikto nemohol pochybovať, že účelom je zlepšiť veci. V stredu (19. 6.) otvoria poslanci rokovací deň piatimi vládnymi návrhmi. Začať by mali novelou zákona o verejnom obstarávaní a e-Governmente. Následne sa vrátia k balíku zákonov, tzv. lex atentát.