Slovensko nakúpi od Izraela systémy PVO za vyše 554 miliónov eur

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko nakúpi od Izraela šesť mobilných systémov protivzdušnej obrany (PVO). Predpokladaná cena je vyše 554 miliónov eur. Medzivládnu dohodu s izraelskou stranou by malo Ministerstvo obrany (MO) SR podpísať do konca októbra. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.