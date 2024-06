Prezident by sa chcel v septembri prihovoriť poslancom parlamentu

(Zdroj: TASR/Michal Svítok)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini by sa chcel v septembri prihovoriť poslancom Národnej rady SR. Do parlamentu by chcel prichádzať častejšie ako raz za rok. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.