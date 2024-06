Pellegrini chce na summite EÚ vyrokovať silné portfólio pre Šefčoviča: Bude rokovať aj o menách Costa a Kallasová

Peter Pellegrini prichádza na neformálny summit hláv štátov a vlád krajín Európskej únie v Bruseli (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)

Šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ sa v pondelok podvečer zišli v Bruseli, aby s ohľadom na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) zo začiatku júna rozhodli o najdôležitejších funkciách, čiže kto bude najbližších päť rokov predsedať Európskej komisii (EK), Európskej rade a kto bude riadiť zahraničnopolitické záležitosti Únie. Slovensko na mimoriadnom summite zastupuje prezident Peter Pellegrini namiesto premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý rehabilituje po atentáte.

Pellegrini chce na summite EÚ vyrokovať silné portfólio pre Šefčoviča (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Prezident Pellegrini pred začatím rokovaní zdôraznil, že Slovensko bude počas nich konštruktívnym partnerom. Jeho prioritou, ktorú skoordinoval s premiérom Ficom, je, aby počas vyjednávaní presadil čo najlepšiu pozíciu pre slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Ide podľa jeho slov o jedného z najskúsenejších a najdlhšie slúžiacich členov exekutívy EÚ.

"Chceme preňho vyrokovať čo najsilnejšie a najvplyvnejšie portfólio na najbližších päť rokov. Môj spôsob negociácie bude viesť k takejto taktike. Nie blokovať, ale žiadať pre Slovenskú republiku niečo za niečo. Je to úplne logické, myslím si," opísal situáciu. Na otázku, o aký post by mohlo ísť, prezident spresnil, že určite sa pokúsi zachovať pre Šefčoviča funkciu podpredsedu EK a nejaké silné ekonomické portfólio. Pripomenul tiež, že východná a stredná Európa je v EÚ podreprezentovaná čo sa týka dôležitých funkcií a že naposledy z tejto časti Európy bol predsedom Európskej rady súčasný poľský premiér Donald Tusk.

Na summite EÚ o funkciách bude rokovať o menách Costa a Kallasová

Slovensko bude mať na pondelňajšom mimoriadnom summite EÚ otázky ku kandidátovi európskych socialistov a vlastný postoj má aj ku kandidátke európskych liberálov na funkciu šéfky európskej diplomacie. Naznačil to prezident SR Peter Pellegrini tesne pred zasadnutím Európskej rady, ktorého cieľom je dohodnúť sa na najdôležitejších funkciách v inštitúciách EÚ.

Európska ľudová strana (EPP) ako víťaz volieb do Európskeho parlamentu (EP) si nárokuje druhý mandát predsedníčky Európskej komisie pre Ursulu von der Leyenovú. Najčastejším menom, ktoré sa spomína v súvislosti s predsedom Európskej rady, je portugalský expremiér z tábora európskych socialistov António Costa. Európski liberáli zase v budúcej eurokomisii očakávajú, že post pre zahraničné vzťahy získa estónska premiérka Kaja Kallasová.

K trojici mien - Von der Leyenová, Costa, Kallasová - sa nechcel vyjadriť. Prezradil iba, že v mene slovenského sociálno-demokratického premiéra sa chce Costu pýtať na jeho predstavu podpory Slovneska. Ešte ako portugalský premiér a popredný predstaviteľ európskych socialistov bol totiž jedným z najaktívnejšich, ktorí volali po pozastavení členstva Smeru-SD v Európskej socialistickej strane. To sa rovnako dotklo aj strany Hlas, ktorá v tom čase rokovala o vstupe do tejto politickej rodiny.

Zahraničná politika EÚ

"Ak hovoríme o pozícii predstaviteľa zahraničnej politiky EÚ, tu by som chcel povedať, že v tomto extrémne napätom období na medzinárodnej politickej scéne, musím mať istotu, že to nebude človek, ktorý má extrémne vyhranené názory a namiesto toho, aby pomáhal vnášať do medzinárodnej politiky viac konsenzu a upokojenia, aby ešte neprilieval viac oleja do ohňa," povedal s odkazom na premiérku Kallasovú. V EÚ ju vnímajú ako jednu z najtvrdších kritičiek režimu Vladimíra Putina v Rusku.

Estónska premiérka Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

Dodal, že tento názor nezdieľa ako jediný spomedzi lídrov členských krajín a zdôraznil, že ak by Kallasová túto funkciu získala, tak by sa mala správať ako eurokomisárka a nemala by používať rétoriku estónskej premiérky. Prezident priznal, že pri týchto dvoch menách bude rokovať, "niečo v zákulisí, o niečom otvorene".