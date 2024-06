Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť na 200 eur

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť zo sumy 79,67 eura na 200 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá návrh odôvodňuje potrebou zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých.