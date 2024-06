Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie: Venovali sa i krajinnému plánovaniu

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Návrh v pléne predstavil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Za zámerom stojí podľa neho predošlá vláda a tá mala povinnosť priniesť ho do parlamentu. "Ale nedokázali pre neho získať ani len zhodu vo svojich vlastných radoch. Odvtedy sa na Slovensku vedú siahodlhé debaty o tom, ako má zákon vyzerať. Ja som veľmi rád, že sme našli zhodu na úrovni koalície," podotkol. Návrh označil za dobrý východzí bod pre ďalšiu debatu.

Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) vysvetlila, že návrhom by sa mal vytvoriť nástroj na integrovaný manažment krajiny v jej celku. Upozornila však na to, že legislatíva neplní svoj hlavný účel. Myslí si, že krajinné plány by mali byť nadriadené územnému plánovaniu či plánu manažmentu povodní. Vládny návrh to však podľa jej slov nespĺňa. Okrem iného namieta, že legislatíva hovorí o krajinnom plánovaní ako o povinne používanom podklade. "Toto z krajinných plánov nerobí nič, čo by bolo právne záväzné. (...) Potom to nemusíme ani robiť, lebo sa na to len tvárime," poznamenala. Upozornila aj na chýbajúce záväzné termíny v legislatíve. V závere dňa prerokovali poslanci aj návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o sociálnom poistení, venovali sa aj zmenám v Zákonníku práce a v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.