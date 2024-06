Do programu pribudol tzv. lex atentát, na rad má prísť v utorok

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrh na skrátené konanie by mali poslanci prerokovať v utorok (18. 6.) o 14.00 h. Po jeho prerokovaní by o ňom mali rozhodnúť. Následne by mali pristúpiť k prvému čítaniu o samotnom zákone. Poslanci si zároveň predĺžili rokovacie dni. Od budúceho týždňa budú miesto do 19.00 h rokovať do 20.00 h, o hodinu si skrátia aj obedovú prestávku. V piatky by mali rokovať bez prestávky do 16.00 h.