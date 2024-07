Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť na 200 eur, navrhla SNS

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Príspevok na pohreb by sa mohol zvýšiť o viac ako 120 eur, pozostalí by tak mohli dostať až 200 eur. Cieľom je zlepšiť finančnú podporu pri zabezpečovaní pohrebu a zmiernenie zaťaženia pozostalých. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku na pohreb, ktorý predložili poslanci SNS a aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.