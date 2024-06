PRIESKUM Súčasná situácia ako vyhrotený politický súboj? TAKTO to vidia Slováci

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Súčasnú spoločensko-politickú situáciu vníma 44 percent respondentov prostredníctvom príliš vyhroteného politického súboja. Pre ďalších 28 percent opýtaných sú to nezmieriteľné protichodné názory a pre 17 percent nárast extrémizmu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK, ktorý realizovala na vzorke 1006 respondentov vo veku 18 a viac rokov od 21. do 27. mája.

Prieskum sa zameriaval aj na vnímanie bezpečnosti. V porovnaní s obdobím pred prezidentskými voľbami je vnímanie bezpečnosti v súčasnosti na veľmi podobnej úrovni. Viac ako 60 percent opýtaných deklaruje, že sa cíti na Slovensku bezpečne, 37 percent deklaruje, že sa necíti bezpečne, a len jedno percento nevie odpovedať.

archívne video

Hnutie Slovensko o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Respondenti mali odpovedať aj na otázky týkajúce sa orientácie Slovenska. To, že z dlhodobého hľadiska by mala byť orientácia našej krajiny sústredená na západ, si myslí 32 percent opýtaných. Naopak, päť percent tvrdí, že na východ. Ďalších 30 percent tvrdí, že orientácia by mala smerovať rovnako na východ aj na západ a ostatných 33 percent deklaruje, že by to nemalo byť ani na jednu stranu a mali by sme ostať Slovákmi.