Najnovší PRIESKUM mieša karty: Nový víťaz! Matovič mimo parlamentu, SNS stratila takmer polovicu voličov

Predseda PS Michal Šimečka, predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali od 30. mája do 3. júna 2024, zvíťazilo by Progresívne Slovensko so ziskom 23,7 percenta. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 22,4%. Nasledovala by strana Hlas-SD, ktorú by podľa aktuálneho zberu dát volilo 15,8% voličov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia.