Najnovší prieskum pred eurovoľbami! Jedna z koaličných strán úplne prepadla, Demokrati útočia na 5 percent

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel, )

BRATISLAVA - Najväčšiu podporu v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu (EP) má strana Smer-SD, a to 22,5 percenta. Nasleduje Progresívne Slovensko s 20,6 percenta a Hlas-SD s podporou 14 percent. Vyplýva to z májového volebného modelu eurovolieb agentúry Median SK.

Do Európskeho parlamentu by sa dostali aj zástupcovia za stranu Republika (9,4 percenta), hnutia KDH (7,2 percenta), strany SaS (sedem percent) a hnutia Slovensko a Za ľudí (6,6 percenta). Tesne pred bránami europarlamentu by zostali strany a hnutia Demokrati (4,9 percenta), Magyar Szövetség (3,3 percenta), SNS (2,3 percenta či ĽSNS (1,4 percenta).

archívne video

Voľby do Európskeho parlamentu: Vráťme Európu občanom, hovorí Lexmann (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Aká bude účasť?

Ochotu zúčastniť sa na voľbách určite deklaruje 44 percent opýtaných, skôr sa na nich plánuje zúčastniť 15 percent respondentov. Ďalších 20 percent deklaruje, že sa neplánuje zúčastniť na nadchádzajúcich voľbách a 21 percent svoju účasť na voľbách určite vylučuje. Účasť častejšie deklarujú starší občania vo veku 60 a viac rokov, obyvatelia Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja.

archívne video

Strana SaS predstavuje program do eurovolieb (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Čo sa týka pevnosti voličských rozhodnutí, z opýtaných, ktorí nevylučujú svoju účasť na eurovoľbách, viac ako polovica deklaruje, že sú si istí a svoje rozhodnutie by nemenili. Ďalších 35 percent deklaruje, že sú si skôr istí a muselo by sa stať niečo neočakávané, aby zmenili svoje rozhodnutie. Nerozhodnutých spomedzi všetkých, ktorí nevylučujú účasť na voľbách, je aktuálne deväť percent. Svojou voľbou sú si častejšie istí starší občania vo veku 60 a viac rokov, obyvatelia Nitrianskeho kraja alebo dôchodcovia. On-line prieskum realizovala agentúra Median SK od 21. do 27. mája na vzorke 1006 respondentov.