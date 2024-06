Veľké zmeny pre ľudí z Ukrajiny a Slovákov, ktorí im poskytujú ubytovanie: Vláda radikálne osekala príspevok!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic)

Všetky zmeny sú obsiahnuté v novom zákone o azyle, ktorý sa týka azylového konania a poskytovania dočasného útočiska. Parlament o nich bude rokovať v zrýchlenom konaní. „Vzhľadom na to, že vojnový konflikt na Ukrajine stále pretrváva a väčšina odídencov z Ukrajiny je na našom území viac ako dva roky, ako aj vzhľadom na praktické skúsenosti pri poskytovaní dočasného útočiska Slovenskou republikou, je potrebné pristúpiť k úprave príslušnej legislatívy v pôsobnosti viacerých rezortov,“ píše sa v dokumente, ktorý v stredu schválila vláda.

Snahou ministerstva vnútra je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka zlepšiť a zefektívniť procesy súvisiace s poskytnutím ochrany štátnym príslušníkom z tretích krajín na území Slovenskej republiky. “Bezodplatné ubytovanie sa bude poskytovať po dobu 120 dní odídencom, ktorí získali dočasné útočisko na našom území prvýkrát. Po uplynutí tejto doby sa bude poskytovať iba zraniteľným osobám. Výška poskytovaného príspevku sa nemení,” povedal minister vnútra. Vláda už v takýchto prípadoch bude rokovať iba o výške poskytovaného príspevku, nie o jeho predĺžení.

Rezort vnútra tvrdí, že súčasný model podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. „Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov,“ píše sa v dokumente. Návrhom zákona dochádza k výraznej zmene pri zabezpečovaní ubytovania pre odídencov z Ukrajiny .

Časové obmedzenie sa netýka všetkých

Zraniteľné osoby by však mali čerpať príspevok bez časového obmedzenia. Týka sa to napríklad člena domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osoby so závažným zdravotným postihnutím, seniorov vo veku 65 rokov a viac, detí do päť rokov či rodičov alebo fyzických osôb, ktoré sa starajú o dieťa do piatich rokov.

Rovnaké pravidlá ako pri poskytovaní príspevku majú platiť aj na ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach. Okruh zraniteľných osôb je však už v tomto prípade užší. Patrí do neho iba osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov, osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu a jej dieťa do päť rokov.

Azylové zariadenie by mal odídenec opustiť, ak mu zaniklo dočasné útočisko, uplynulo obdobie na ubytovanie, ak mu ministerstvo oznámilo jeho premiestnenie do iného azylového zariadenia, alebo ak závažným spôsobom porušil vnútorný poriadok azylového zariadenia.

Azylantovi alebo cudzincovi s doplnkovou ochranou sa po novom jednorazový príspevok a integračný príspevok nemá poskytovať, ak mal alebo má na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak mal na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko.

Novelizovať sa budú aj ďalšie zákony

V súvislosti s pobytom odídencov na území SR sa novelizuje aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ by po novom nebude môcť odmietnuť uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ani pri vybranej skupine osôb, ktoré nie sú účastníkmi verejného zdravotného poistenia, medzi ktoré patria aj odídenci. "Dôvodom je, že tieto osoby, aj keď požívajú ochranu podľa osobitných zákonov, majú problém s poskytovaním zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi," vysvetlil rezort.

V zákone o zdravotnom poistení sa navrhuje riešenie problému úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť pre skupiny osôb, ktoré nie sú účastníkmi systému verejného zdravotného poistenia, do ktorej patria aj odídenci.

V zákone o podpore cestovného ruchu sa má vypustiť ustanovenie, ktoré upravovalo poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencom v pôsobnosti ministerstva dopravy.