Vlani chodilo denne do práce vyše 4-tisíc väzňov: Koľko si vedia zarobiť?

Ilustračné foto (Zdroj: unsplash.com/Emiliano Bar)

BRATISLAVA - Z celkového priemerného počtu 10.018 väznených odsúdených a obvinených osôb spĺňalo vlani podmienky na zaradenie do práce 6246 osôb. Z nich priemerne 4089 odsúdených a 23 obvinených chodilo denne do práce. Vyplýva to z ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za rok 2023.