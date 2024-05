Erik Kaliňák prelomil mlčanie! Prvé detaily o Ficovom zranení: Opakovaný priestrel dôležitého orgánu

Erik Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Bol som tam na mieste, hovoril som s lekármi a boli to milimetre, ktoré rozhodovali o tom, či dôjde k porušeniu niečoho zásadného a bude to fatálne. Trafilo to tenké črevo tak, že síce bolo päťkrát prestrelené, ale lekári robili zázraky," uviedol poradca Kaliňák.

archívne video

Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nemocnica ani blízky Ficov spolupracovník a minister obrany Robert Kaliňák, ktorý po atentáte informoval na tlačových konferenciách o stave premiéra, bližšie oznámenie o rozsahu zranení neposkytli. Teraz nemocnice a úrad vlády zverejňujú len stručné vyjadrenia o stave ministerského predsedu, ktorý je podľa skorších informácií mimo ohrozenia života.

Útočník, ktorým je podľa médií 71-ročný spisovateľ a aktivista Juraj Cintula, strieľal na Fica z pištole, keď premiér po výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej prišiel na miestne námestie pozdraviť ľudí. Útočníka bezprostredne po čine zadržali príslušníci bezpečnostných zložiek a súd ho poslal do väzby. Za pokus o úkladnú vraždu mu hrozí 25 rokov väzenia alebo doživotie. Podľa súdu odôvodnil atentát svojím nesúhlasom s politikou slovenskej vlády a počas výsluchu tvrdil, že Fica zabiť nechcel.