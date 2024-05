Zastavia trestné stíhanie atentátnika Juraja Cintulu? Šokujúci zvrat: Slová exprokurátorky sa napĺňajú

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia, Reprofoto/Tip čitateľa)

Atentátnik Juraj Cintula sa má aktuálne podľa portálu TV Markíza nachádzať na psychiatrickom oddelení, kde je pod neustálym dozorom. Dôvod tejto hospitalizácie nateraz nie je známy. Údajne je však umiestnený do zariadenia z preventívnych dôvodov.

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Exprokurátorka a súčasná advokátka Eva Mišíková pre topky.sk minulý týždeň otvorene povedala, čo hrozí atentátnikovi, ak by bol uznaný za duševne chorého. "Takýto záver vyplýva z toho, že musí byť vypracovaný znalecký posudok znalcov z odboru psychológie a psychiatrie, a tento posudok má dať odpoveď na to, či vedel rozpoznať závažnosť svojho konania a následne dať odpoveď, či vedel svoje konanie ovládať. Ak by obidve odpovede boli negatívne, že nemohol rozoznať závažnosť svojho konania, súčasne nemohol ovládať svoje konanie, na základe podrobného vyšetrenia psychológom a psychiatrom, v takom prípade, by muselo byť trestné stíhanie zastavené pre nepríčetnosť. V takom stave prichádza do úvahy ochranné liečenie," poznamenala vo videorozhovore.

Atentát na premiéra Roberta Fica sa stal 15.mája popoludní po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiér sa šiel zvítať s ľuďmi, kde následne Juraj Cintula vytiahol zbraň a 4-krát ho postrelil. Robert Fico bol okamžite prevezený do banskobystrickej nemocnice, kde podstúpil niekoľkohodinovú operáciu. V súčasnosti je jeho stav stabilizovaný.

Cintula bol po atentáte zadržaný a umiestnený v cele predbežného zadržania. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku ho 18. mája poslal do väzby. Obvinený je z pokusu o úkladnú vraždu. V prípade dokázanie viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.