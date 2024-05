Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách! FOTO Kamionista úplne ignoroval zákaz: TAKTO to dopadlo

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Polícia uviedla, že most bol v rekonštrukcii a dopravným značením bola upravená možnosť prejazdu len pre vozidlá do 7,5 t. „Vodič nákladného vozidla naloženého hlinou však toto značenie nerešpektoval a most sa pod ním prelomil,“ uviedli. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil. Obchádzka je možná cez Ostrú Lúku.