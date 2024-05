Experti nasimulovali atentát na Roberta Fica: Jednoznačné závery, ochranka zrejme nemala šancu!

Atentát na premiéra Roberta Fica počas výjazdu rokovania vlády SR v Handlovej. (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Elitná spoločnosť v poskytovaní profesionálneho výcviku Hard Task, za účasti televízie CNN Prima NEWS, nasimulovala niekoľko pokusov, pri ktorých ochranka realizovala rôzne scenáre zásahu proti útočníkovi. V prvom scenári osobní strážcovia rovnako ako v prípade atentátu na Roberta Fica nevedeli, kto z prítomných figurantov bude strieľať na chránenú osobu.

„Niektoré rany by išli na rebrá a na párové orgány,“ zhodnotil následky na figurantovi strelecký inštruktor Zdeněk Charvát. „Situácia úplne kopírovala to, čo sa udialo v Handlovej. Obaja poprední ochrancovia pozerali doľava, čo je minimálne chyba toho napravo,“ popísal.

Ochranka nemala šancu

V ďalších scenároch testovali, ako rýchlo a s akým úspechom sú osobní strážcovia schopní vyriešiť situáciu, pričom vedeli, kto bude útočníkom, ale čakali na jeho prvý pohyb. Vo všetkých prípadoch navyše situáciu doplnili pozíciou ostreľovača, ktorý pri útoku na slovenského premiéra nebol, aby potvrdili či vyvrátili názory na jeho účinné zapojenie do riešenia. „Mnohí experti tvrdili, že mal zasiahnuť sniper. Po vysielačke nám ale po rekonštrukcii hovoril, že vystrelil až potom, čo bol už páchateľ na zemi a všetci utiekli. Počas útoku bolo toľko ľudí okolo, že by riskoval ich ohrozenie na živote,“ konštatoval inštruktor.

Zo všetkých vykonaných scenárov vyplýva, že ochranka slovenského premiéra aj proti netrénovanému strelcovi v takejto situácii veľa šancí nemala. „Z pozície naozaj skúseného strelca s mnohými stovkami tisícov vystrieľaných nábojov v kariére, som presvedčený, že v prípade cieľavedomého útočníka, ktorý je na svoj čin mentálne, fyzicky a technicky pripravený, je takmer nemožné eliminovať jeho čin úplne a vždy hrozia negatívne dôsledky, akých sme boli svedkami na Slovensku, a to v rôznej miere podľa toho, ako chránená osoba sama spolupracuje na svojej ochrane a ako dobré a efektívne postupy volia osobní strážcovia,“ uviedol Charvát.

Ak by ale Robert Fico mal na sebe ľahkú nepriestrelnú vestu, nemusel by podľa inštruktora zrejme podstupovať päťhodinovú operáciu, ale skončil by s niekoľkými modrinami. Premiéra vážne postrelil 71-ročný muž po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, ktoré bolo 15. mája.