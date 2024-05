Šutaj Eštok je pripravený vyvodiť zodpovednosť, ak ochranka pochybila: Môže dôjsť aj k navýšeniu protiteroristických opatrení

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je pripravený vyvodiť zodpovednosť v prípade, že kontrola postupu ochranky počas útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) preukáže zlyhania či pochybenia. Spolu s predsedom KDH Milanom Majerským sa zhodli, že prvoradé je počkať na výsledky odbornej analýzy. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Ak nejakí ľudia zlyhali, budú za to niesť zodpovednosť," vyhlásil minister. Dodal, že riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov má jeho plnú dôveru. "Treba počkať na výsledky analýzy," poznamenal Majerský. Dôvod na prípadné odvolanie ministra v tejto súvislosti nateraz nevidí. Pre KDH je podľa jeho slov podstatné zabezpečiť, aby sa podobným situáciám predchádzalo. Šutaj Eštok súhlasí, že prvoradá je prevencia.

Môže dôjsť k navýšeniu stupňa protiteroristických opatrení

Nevylúčil, že ak bude atentát na premiéra prekvalifikovaný ako trestný čin terorizmu, môže dôjsť k navýšeniu stupňa protiteroristických opatrení na Slovensku. "Nechcem nikoho strašiť, ale ja nevylučujem nič," povedal Šutaj Eštok s tým, že prioritou je bezpečnosť. V súvislosti s pripravovanými bezpečnostnými opatreniami deklaroval, že ministerstvo urobí všetko preto, aby čo najskôr zabezpečilo bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov. "Musíme stav zanalyzovať, to je otázka dní. (...) Ja by som si želal, aby to bolo v tomto roku aspoň z nejakej časti vyriešené," spresnil.

Majerský s rekonštrukciou či výstavbou bývania problém nemá, je však podľa neho dôležitejšie, aby boli všetci traja ústavní činitelia opäť v plnej sile. Zdôraznil potrebu voľby nového predsedu parlamentu. Šutaj Eštok reagoval, že parlament plne funguje. Zopakoval, že nominantom Hlasu-SD do funkcie predsedu Národnej rady SR je Richard Raši. Majerský nevylúčil, že by ho KDH podporilo.