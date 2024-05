Štátnosť Palestíny majú podľa Blanára uznať všetci, čo hovoria o dvojštátnom riešení

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Celkový obraz toho, ako ukončiť konflikt na Blízkom východe, je známy - nepôjde to bez uznania palestínskej štátnosti. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár to uviedol v pondelok v Bruseli po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci.

Blanár pripomenul, že ministri zahraničných vecí EÚ sa pre "katastrofickú" situáciu v Pásme Gazy už v nedeľu večer stretli s diplomatmi z niekoľkých arabských krajín, ktoré sa snažia podporiť prímerie medzi Palestínčanmi a Izraelom. Toto stretnutie iniciovalo Nórsko a Saudská Arábia.

VIDEO Blanár na Rade EÚ o rokovaniach s arabskými diplomatmi o situácii na Blízkom východe

Blanár na Rade EÚ o rokovaniach s arabskými diplomatmi o situácii na Blízkom východe (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Hovorili sme predovšetkým o tom, čo vlastne chceme dosiahnuť. Bolo povedané, že už vieme, ako to celé má skončiť. To znamená prímerie, humanitárna pomoc a dvojštátne usporiadanie týchto dvoch krajín," opísal situáciu.Podľa neho to znamená uznanie Palestíny na všetkých úrovniach. Teraz je dôležité "poskladať všetky diely tohto puzzle", čo nepôjde bez uznania Palestíny ako štátu. A k tomu by podľa neho mali prikročiť aj iné krajiny, najmä ak tvrdia, že jediným riešením tejto krízy je dvojštátne riešenie Izraela a Palestíny.

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Viacero európskych krajín sa v utorok chystá uznať štátnosť Palestíny. Blanár pripomenul, že Slovensko prebralo záväzky Československa z roku 1988 o uznaní Palestíny. A dodal, že 10. mája Slovensko na Valnom zhromaždení OSN hlasovalo za posilnenie členstva Palestíny v OSN."Toto sú kroky smerom k definitívnemu riešeniu po tom, keď už bude nejaké prímerie a mier," povedal Blanár. Dodal, že dôležité to bude nielen pre Palestínu, ale aj Izrael, keďže tu ide o nastolenie udržateľného mieru.

Teritoriálna integrita

Pondelňajšie rokovania sa konali aj za prítomnosti diplomatov zo Saudskej Arábie, Jordánska, Egypta, Spojených arabských emirátov a Kataru a generálneho tajomníka Ligy arabských štátov (LAŠ). Tieto krajiny majú podľa Blanára jasnú predstavu o jednotlivých krokoch potrebných na vyriešenie krízy. Zaujal ho postoj Jordánska k doriešeniu "teritoriálnej integrity" Palestíny, teda spresneniu hraníc tohto štátneho útvaru podľa územia z roku 1967.

Rada ministrov EÚ odsúdila agresívne správanie sa židovských osadníkov na okupovaných územiach na Západnom brehu Jordánu. Podľa zástupcov arabských štátov sa agresivita osadníkov strojnásobila, pričom takéto aktivity neprispievajú k dosiahnutiu mieru."Ten záver, aj keď veľmi ťažký, je, že sa bude diskutovať na spoločnej báze s Izraelom v rámci Asociačnej dohody EÚ s Izraelom. Budeme komunikovať, že je potrebné, aby Izrael rešpektoval rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora, že treba zastaviť boje v Rafahu a že je potrebné obnoviť čo najviac priechodov z Izraela a Egypta, aby mohla prúdiť dostatočná humanitárna pomoc pre Palestínčanov," povedal Blanár. Pripomenul, že Palestínčania sú vystavení hladomoru, nedostatku zdravotnej starostlivosti a pitnej vody a každý deň si izraelské vojenské operácie vyžiadajú obete na civilistoch, vrátane žien a detí.