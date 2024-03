Politológ o prekvapivom rozhodnutí Čechov: Naše vlády sa od seba odkláňajú! V tomto má ale Fico pravdu

(Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek, Topky/Ján Zemiar)

Premiér zároveň v súvislosti so zahraničnou politikou ocenil zrušenie pripravovanej diskusie na holandskej ambasáde v ČR. Podujatie kritizoval. Prirovnal to k situácii, keď by napríklad on zvolal na Slovensku diskusiu s veľvyslancami európskych krajín a dvoma bývalými českými politikmi, kde by "nadávali" na českú politickú scénu.

Premiér: Necítim potrebu meniť charakter svojej rétoriky, suverenita nám svedčí (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Čo na to politológ?

Topky v tejto súvislosti oslovili politológa Radoslava Štefančíka s niekoľkými otázkami. Ten s Robertom Ficom súhlasí, v tom, že napriek rozhodnutiu českej vlády, dobré vzťahy medzi oboma krajinami pretrvali.

Je podľa vás štandardné usporadúvať takéto diskusie na pôde ambasád?



- Neviem, čo všetko sa koná na pôde zahraničných ambasád, ale viackrát som bol účastníkom rôznych podujatí mimo pôdy zahraničných zastupiteľstiev, na ktorých bola hodnotená politická situácia na Slovensku, pričom medzi pozvanými boli rôzne osobnosti, od politikov, pracovníkov veľvyslanectiev až po akademikov.

Slobodná diskusia je jedným z hlavných predpokladov fungovania liberálnych demokracií, takže pokiaľ je Slovensko demokratická krajina, takáto forma diskusie o Slovensku nemôže nikomu prekážať. Skôr by sme všetci mali robiť všetko preto, aby nás na takýchto diskusiách hodnotili výlučne pozitívne.

Prečítajte si tiež Zvrat v prípade podujatia na holandskej ambasáde v Prahe: Nakoniec sa u nich nič nekoná! Všetko je inak

Môže aj takáto situácia negatívne ovplyvniť naše vzájomné vzťahy?



- Vzájomným vzťahom bude škodiť, ak prestaneme vyznávať podobné hodnoty. Neplatí to len vo vzťahu k Českej republike, ale ku všetkým štátom Európskej únie. A od týchto hodnôt sa zatiaľ odkláňa Slovenská republika, okrem iného aj tým, že rokuje s človek zo sankčného zoznamu Európskej únie. Sedieť za stolom s predstaviteľom kremeľského terorizmu je skutočne mimo hodnôt, na ktorých stojí EÚ.

Môžeme hovoriť aj vo svetle zrušenia spoločného rokovania našej a českej vlády o vzájomnom odklone?



- Odkláňa sa zatiaľ jedna vláda od druhej. To ale neznamená, že sa musí od Českej republiky odkloniť štát ako celok. A to vlastne zdôrazňuje aj Robert Fico. Ani viacerí Slováci neboli nadšení z Babiša ako predsedu českej vlády, prípadne z Miloša Zemena. Nemuselo sa nám to páčiť, mohli sme to rovnako považovať za odklon od európskeho štandardu, ale dobré vzťahy s ČR zotrvali.