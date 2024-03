Zvrat v prípade podujatia na holandskej ambasáde v Prahe: Nakoniec sa u nich nič nekoná! Všetko je inak

(Zdroj: TASR/Dano Veselský, Topky/Vlado Anjel)

"Na základe aktuálnych informácií sa holandská strana, ktorá predtým nedisponovala dostatočnými informáciami o pripravovanom podujatí (na ktorom mala byť na pôde holandského veľvyslanectva v Prahe rozoberaná za účasti veľvyslancov členských štátov EÚ bez pozvania slovenskej veľvyslankyne v ČR vnútropolitická situácia na Slovensku), rozhodla podujatie na pôde svojej ambasády v ČR zrušiť," informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Rezort si v stredu pozval holanskú veľvyslankyňu, aby ju požiadal o vysvetlenie, a dnes oceňuje reakciu holandskej strany, berie na vedomie túto informáciu i ospravedlnenie a "viac sa tejto téme nebude venovať, pretože Slovenskej republike záleží na dobrých vzťahoch s Holandským kráľovstvom."

Premiér Fico podujatie kritizoval na štvrtkovej tlačovej konferencii. Prirovnal to k situácii, keď by napríklad on zvolal na Slovensku diskusiu s veľvyslancami európskych krajín a dvoma bývalými českými politikmi, na ktorej by nadávali na českú politickú scénu. "To je nevídané, neakceptovateľné," vyhlásil premiér. Kritizoval tiež účasť Juraja Rizmana z organizácie Post Bellum a bývalého šéfa slovenskej diplomacie Rastislava Káčera na podujatí.

Podľa informácií Denníka N sa stretnutie uskutoční, ale nakoniec bude usporiadané na inom mieste. "Odmietame, že by išlo o akciu, ktorá by mala akýmkoľvek spôsobom zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska," napísalo centrum na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.

"Našu úlohu vnímame v súlade s poslaním organizácie a poslaním mimovládneho sektora v informovaní a hodnotení udalostí s dosahom na EÚ, ktoré sa dejú na Slovensku, nie ako zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska, čo nebolo a nie je zámerom podujatia," dodala organizácia.

Topky v tejto súvislosti oslovili Centrum pro informovanou společnost aj holandskú ambasádu v Prahe. Článok budeme aktualizovať.