Ficov kabinet musí zasiahnuť: Systém výberu z II. piliera ma nezaplátané diery! Noví penzisti nevedia, čo robiť

BRATISLAVA – Niekdajší vládny kabinet sa snažil v II. pilieri vykonať zmeny, ktoré sa im nepodarilo dotiahnuť do konca. Súčasný stav zákona, ktorý má neprehliadnuteľné chyby tak vytvára neprehľadný zmätok. Pre chyby bola jeho platnosť presunutá až na rok 2025, jasné pravidlá tak platia len do konca roka. Ľudia, ktorí plánujú odísť do dôchodku od toho budúceho tak čaká vo výberovom systéme poriadny zmätok.