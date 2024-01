V rezorte obrany sa treba viac venovať vojakom: Poukázal na to Tomáš Valášek

Tomáš Valášek (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - V rezorte obrany sa treba tento rok viac venovať vojakom. Poukázal na to poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) v súvislosti s nižšími výdavkami na personál i výcvik v rozpočte. Upozornil tiež na možnosť využiť európske zdroje na modernizáciu vrátane civilnej infraštruktúry s vojenským využitím. Uviedol to v koncoročnom hodnotení.

"Veď na to sú dnes fondy Európskej únie, ktoré sú len na tento účel - investície do mostov, vlakových nástupíšť, prekladísk a iných, ktoré môžu byť teoreticky využité na vojenské účely. (...) V rozpočte nie je ani škrt, ani len náznak, že ministerstvo obrany si to uvedomuje," zhodnotil Valášek. Znamená to podľa neho, že sa ide investovať z národných peňazí do niečoho, čo je financovateľné z európskych zdrojov.

Za príjemné prekvapenie po nástupe nového ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) označil poslanec nárast rozpočtu na obranu. Pozitívne hodnotí aj to, že stúpli výdavky určené na investície do nových technológií. "Že sa to nejde všetko len prejesť, ale že sa ide modernizovať," komentoval. Dodal, že technika v Ozbrojených silách SR je často staršia nielen ako vojaci, ktorí ju používajú, ale aj ako generáli, ktorí im velia.

Za negatívne považuje, že v kapitole obrany sú v rozpočte zahrnuté výdavky na civilnú infraštruktúru využívanú aj na vojenské účely. Zdôraznil, že tento typ výdavkov sa zvykne dávať u nás aj vo väčšine členských štátov do rozpočtu pre dopravu. "Aliančný záväzok, že míňame dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu, ideme dosiahnuť optickou ilúziou," skonštatoval.

Valášek namieta aj pokles výdavkov na personál. "Potrebujeme väčšie ozbrojené sily. Už teraz máme problém s regrutáciou a s naplnením na sto percent stavov, ktoré máme. Ak chceme ešte narásť, potrebujeme proste prísť aj s motivačnými prvkami, asi aj s nejakými platovými, a toto v tom návrhu rozpočtu nie je," dodal.