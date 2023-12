Kríza bývania stáča Európu do smrteľnej špirály: Bratislava je v nelichotivom popredí, na byt zarábame desiatky rokov

Dôstojné bývanie v Európe začína byť utópiou. (Zdroj: Gettyimages.com, reprofoto Politico)

Pesimistickú situáciu pre stred Európy načrtol portál Politico. Ten okrem iného uviedol aj veľmi nelichotivo vyzerajúci graf o tom, koľko bežnému občanovi v Bratislave alebo v Prahe trvá, kým zarobí na bývanie pri 75 metroch štvorcových . Výsledky si môžete pozrieť nižšie s tým, že Praha, Bratislava a Paríž sú vo vedení s viac ako 23 rokmi práce na túto metráž.

Vôbec sa to netýka už len chudobných, rast je tu prakticky od roku 2014

"Nárast cien bývania je obrovský a ešte výraznejší je v mestách, najmä v tých veľkých," povedala Lamia Kamal-Chaoui, riaditeľka Centra pre podnikanie, MSP, regióny a mestá OECD. "A už sa to netýka len chudobných, ale aj strednej triedy," pokračuje.

Ceny domov a nájomné sa od roku 2014 podľa portálu Politico neustále zvyšovali, a to aj počas pandémie, kedy, na rozdiel od predchádzajúcich hospodárskych poklesov, dopyt po bývaní prudko vzrástol. Svoje urobili aj zákazy a nárast práce z domu, ktorá držala ľudí pripútaných vo svojich domovoch.

Až 150 či 200-percentné nárasty cien pri domoch

Ceny domov sú podľa poslednej mapy najdrahšie v Estónsku a v Írsku, kde ide o viac ako 200-percentný nárast. Za ním nasleduje Litva so 150 až 200-percentným nárastom cien a podobne je to aj u našich južných susedov v Maďarsku. V prípade Slovenska ide približne asi o 78-percentný nárast cien.

V prípade nájmov sme na Slovensku v mierne lepšej situácii

V prípade nájmov je situácia "miernejšia", a síce ide "len" o 200-percentný či 150-percentný nárast v Estónsku a v Litve. Slovensko je v prípade nájmov svetlá výnimka uprostred červenších štátov, kde stúpla cena nájmov len o 15 percent, zatiaľ čo u našich susedov na akúkoľvek stranu je to o niekoľko percent viac.

Výsledok je, že mladí žijú s rodičmi dlhšie

Podľa Eurofound sú realitnou krízou najviac zasiahnutí mladí ľudia, ktorí žijú so svojimi rodičmi dlhšie, je pravdepodobnejšie, že si skôr prenajímajú bývanie, ako by ho vlastnili. Často ich to odrádza od hľadania lepšej práce v oblastiach s väčšími príležitosťami, pretože si tam nemôžu dovoliť žiť.

Je možné, že žijeme uprostred jednej veľkej realitnej bubliny, čo môže byť "záblesk nádeje" pre trh s bývaním vo všeobecnosti, no je to veľmi zlá správa pre potenciálnych majiteľov domov, pretože zvýšenie úrokových sadzieb znamená strmšie hypotéky. Celý problém však začína a končí pri nedostatku bytov ako takých. Na Slovensku je tento problém veľmi známy a niekoľko rokov v zásade neriešený.