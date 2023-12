ANALÝZA V porovnaní s obdobím pred pandémiou stúpli ceny na Slovensku najpomalšie vo V4

Bratislavský samit V4 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Ceny merané harmonizovaným indexom (HICP) vzrástli na Slovensku od decembra 2019 do októbra 2023 o necelú tretinu (31 %). S výnimkou Rakúska (22 %), kde sa inflácia vyvíjala takmer rovnako ako priemer EÚ (21 %), ceny v susedných krajinách rástli v tomto období ešte rýchlejšie. V Poľsku a Česku to bolo o 36 %, v Maďarsku až o 46 %. V aktuálnom ekonomickom prehľade na to upozornil Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).