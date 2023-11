Slováci zobrali Rakúsko útokom: Hodinové kolóny na hraniciach aj pri obchodných centrách! Obrňte sa trpezlivosťou

(Zdroj: Tip čitateľa)

Ako to už býva na Slovensku zvykom, každý sviatok sú maloobchody zatvorené. Znamená to, že počas voľného dňa si Slováci nekúpia potraviny, čo spôsobuje, že deň pred a po sviatku to v obchodoch vyzerá, ako po apokalypse. Tí, čo bývajú blízko hraníc s Rakúskom, zvyčajne využijú voľný deň na nákupy u našich západných susedov. A Deň boja za slobodu a demokraciu nebol výnimkou.

Už od skorého rána sa tvorili na hraniciach s rakúskom kolóny. Tie podľa Zelenej vlny, ale aj Slovákov, ktorí čakali v kolónach, boli aj na hodinu. "V Bratislave na hraničnom priechode Petržalka - Berg smerom do Rakúska sa zdržíte hodinu, a na diaľničnom priechode Jarovce - Kittsee stratíte 15 minút," informovali na sociálnej sieti X.

V aplikácii waze bolo vidieť, že kolóny sa tiahli od Viedenskej cesty v Bratislave prakticky až po úroveň Bergu. O nič lepšie to ale nebolo ani v prihraničných obciach v Rakúsku - všade sa tvorili kolóny.

Okrem toho, mnohí Slováci chcú využiť zľavy v rámci "Black Friday", ktoré dnes začali v známom obchodnom centre neďaleko Viedne. Aj tam sa tiahli dlhé kolóny. Parkoviská praskajú vo švíkoch a v obchodoch je veľké množstvo ľudí. Vodiči, ktorí sa vybrali nakúpiť k našim susedom, by sa tak mali obrniť dostatočnou trpezlivosťou.

Aj Poľsko

Okrem Rakúska sa Slováci húfne vybrali aj k našim severným susedom - najmä tí, ktorí bývajú v prihraničnej oblasti s Poľskom. Na sociálnej sieti v skupine Dopravný servis - Orava sa objavili fotografie a videá, ako to vyzerá na slovensko-poľskej hranici. Vidno kolónu áut, ktorá čaká na prechod hranicami.