Opitý Slovák si v Rakúsku poriadne zavaril: Ukradol z múzea vzácne šperky, skončil pred súdom

Hrad Deutschlandsberg (Zdroj: Facebook)

Pretože v prvom súdnom konaní došlo k chybe v rozsudku, najvyšší súd vrátil súdny proces na začiatok. O veci sa teda muselo v pondelok znovu rokovať. Išlo o neskorokeltské šperky na krk a paže z múzea hradu Deutschlandsberg v hodnote takmer 100-tisíc eur. 46-ročný muž zo Slovenska, ktorý bol už niekoľkokrát trestaný, rozbil vitrínu a zlato ukradol.

Keď sa mu do cesty postavil kurátor a 77-ročný právny poradca, Slovák ich vraj napadol. On to popiera. Len sa „chcel dostať zo situácie“. Šperky si strčil do vrecka. „Bola to skratová akcia,“ trvá na svojom. Nedávno sa dozvedel, že jeho syna čaká život ohrozujúca operácia.

Muž zločin neplánoval, bol opitý. To, že si vybral jedinú vitrínu bez nepriestrelného skla, bola zrejme náhoda.