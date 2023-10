Sulík smeruje do europarlamentu: V politickom boji nekončím! Predseda SaS vyvrátil všetky mýty o svojom odchode

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Richard Sulík je s výsledkami volieb relatívne spokojný, napriek úspechom strany však svoju budúcnosť vidí skôr na pôde europarlamentu. Po svojom boku by chcel vidieť konkrétnych ľudí, tí tomto rozhodnutí však stále nevedeli. Prezradíme vám, aké plány do budúcnosti má predseda liberálov, aj to, kto a či vôbec ho niekto vystrieda na čele SaS.

Na otázku redaktora Denníka N, či svojim spolustraníkom oznámil svoje úmysly na kandidatúru do europarlamentu odpovedal, že tieto dohady sú pravdivé. „Toto som členom strany povedal. Musím im všetkým umyť hlavu, že kto vám to vykvákal. Ale áno, je to tak. Mám plán kandidovať do europarlamentu. Zároveň hovorím, že ak aj budem zvolený za europoslanca, určite budem kandidovať v roku 2027 do Národnej rady,“ povedal v rozhovore.

Prezradil, že pokiaľ by sa poslanci za stranu SaS do parlamentu dostali, po svojom boku by chcel mať konkrétnych ľudí. „Dúfajme, že aj tentoraz. Poviem, čo navrhnem, a teraz upozorňujem, že to musí ešte schváliť republiková rada. Sulík, Jurzyca, Marcinková. Prezradil som vám oveľa viac, ako som vopred rátal, tak ma ďalej ušanujte,“ povedal pre portál.

Len pár hodín po zverejnení rozhovoru s predsedom SaS reagovala aj samotná poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Tvrdí, že ponuku predsedu Sulíka si váži, to však neznamená, že ju prijala, alebo sa k tomu v blízkej dobe dostane.

„Po prvé, mám mandát v slovenskom parlamente, a aj keď to bude z opozície ťažké, neznamená to, že nemožné presadiť o čo sa už dlho pokúšam. To je priorita. A po druhé, takéto rozhodnutie by som najprv musela urobiť so svojou rodinou, až potom so stranou, a to sa zatiaľ nestalo. U nás doma to nebolo ešte ani na stole,“ napísala Marcinková na sociálnej sieti.

Stane sa Gröhling po Sulíkovom odchode do Bruselu novým predsedom?

Na otázku, či by vedel Richard Sulík predstaviť exministra školstva Branislava Gröhlinga, ako svojho nástupcu sa vyjadril len rozpačito. Dôvodom týchto dohadov je dlhodobá debata o možnom nástupcovi na predsedníckej stoličke SaS. Práve meno Branislava Gröhlinga je pri tejto otázke jedným z najviac horúcich tipov.

„Nebudem sa k tomuto vyjadrovať, ale vyjadrím sa včas. Keď hovoríme o predsedovi – bol som tento rok na jar riadne zvolený veľkým počtom hlasov. Moje funkčné obdobie trvá štyri roky, nie som pod tlakom členskej základne, že treba niečo rýchlo robiť. Na druhej strane som si vedomý, že tu nebudem večne. Viac o tejto téme nepoviem, prosím, rešpektujte to,“ vyvrátil špekulácie.