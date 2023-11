Slová alebo aj činy? Sulík si chcel overiť, či Blaha skutočne zvesil obraz Che Guevaru, Pellegrini vraj príde na kávu

Zvesil Blaha obraz Che Guevaru? (Zdroj: Telegram.com/Ľuboš Blaha, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Už v utorok čaká poslancov prvá "odvolávacia" schôdza, na ktorej sa môže rozhodovať o pracovnom osude čerstvého podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Ten v známom videu teatrálne zvesil portrét prezidentky Zuzany Čaputovej a nahradil ho portrétom marxistického a extrémistického revolucionára - Che Guevarom. Video spôsobilo v opozičnej časti politického spektra hotový poprask a už samotné KDH ako prvé vyzbieralo podpisy na túto schôdzu. Sám Blaha sa vraj neskôr mal Pellegrinimu v súkromí priznať, že video považuje za chybu, no predseda SaS Richard Sulík chce dôkaz!

Video Ľuboša Blahu, ktoré zožalo kritiku opozície po tom, ako si začal robiť "poriadok" v kancelárii (Zdroj: Telegram/Ľuboš Blaha)

Richard Sulík a Peter Pellegrini sa k tejto téme rozprávali v nedeľnej relácii na TV Markíza Na Telo. "Ja som s pánom Blahom osobne hovoril. Pán Blaha svoje konanie ani nie že vysvetlil, ale uznal, že bolo nad rámec, a že takto by ako podpredseda parlamentu konať nemal," zopakoval v relácii šéf parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Čin odsudzujú, no schôdzu nepodporia

"Neočakával zrejme túto reakciu, zrejme si myslel, že pôjde o akési gesto pre jeho publikum, no ja som dal veľmi jasne najavo, že si musí uvedomiť, že takéto teatrálne, detinské a zbytočné gestá už robí ako podpredseda národnej rady a nerobí to vo svojom byte, ale v oficiálnej kancelárii," doplnil Pellegrini, ktorý doplnil, že celú vec si vraj s Blahom vyjasnili a ten si údajne aj priznal vlastnú chybu. "My ako vládna koalícia určite ako prvú vec nebudeme robiť odvolávanie vlastného podpredsedu z jeho postu," reagoval Pellegrini na otázku, či sa Hlas pripojí k schváleniu programu schôdze.

Kontrolná otázka od Sulíka

"Stiahol už tu fotku z jeho kancelárie?" pridal nečakanú otázku jeho súper v diskusii a šéf SaS Richard Sulík. "Ešte som nebol v jeho kancelárii," zareagoval pomerne prekvapene Pellegrini, pričom sa po jeho odpovedi začal Sulík smiať. "Lebo viete, zavesí si fotku masového vraha. Vedľa toho si rovno môže dať fotku Pol Pota (už nebohý vodca Červených Khmérov a expremiér Kambodže, pozn. red.) alebo Kima z Korey," pousmial sa Sulík so značnou dávkou irónie.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sulík sa však predsedovi parlamentu aj poďakoval. "Pán Pellegrini, ale chcel by som oceniť, že odsudzujete ten postup Ľuboša Blahu a dúfam, že to neostane len pri takomto verbálnom prejave, ale že naozaj hentú hanbu, toho masového vraha Che Guevaru, ktorého tu nejakí mládežníci obdivujú, že ho zvesí z tej steny. To je hanba na európskej úrovni," dopovedal Sulík, pričom moderátor sa následne spýtal, či si Pellegrini pôjde ako šéf parlamentu tento "terén" ešte skontrolovať. "Pôjdem. Jasné že pôjdem. Pôjdem tam na kávu," dodal Pellegrini ešte k tejto téme.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)