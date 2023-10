SHMÚ upozorňuje na prízemné mrazy: Treba s nimi rátať na celom území Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže od polnoci do utorka (17. 10.) 8.00 h vyskytnúť prízemný mráz. Môže poškodiť vegetáciu. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred mrazom.

V Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, i na väčšine Košického a Prešovského kraja sa vo výške päť centimetrov nad povrchom očakáva minimálna teplota vzduchu od nula do mínus päť stupňov Celzia. Vo výške dvoch metrov by mala byť teplota do mínus troch stupňov. V Žilinskom kraji a na väčšine územia Banskobystrického kraja má byť vo výške päť centimetrov nad povrchom mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia.

(Zdroj: shmu.sk)