Nové RATTATA: Profesionálny meteorológ otvorene! Môžeme sa spoliehať na aplikácie o počasí?

(Zdroj: RATTATA)

Neboli to však jediné témy rozhovoru. Igor Rattaj s Mirom Žiakom tiež prebrali napríklad aj aktuálny trend riadiť sa v horách iba predpoveďami počasia podľa mobilných aplikácií. „Väčšinou mi ľudia volajú vtedy, keď má pršať a oni chcú ísť na túru a chcú, aby som im to odobril. Povedz nám, že to tak nie je, ako to vyzerá v tej aplikácii,“ približuje s úsmevom požiadavky Miro Žiak.

Jedným dychom taktiež doplnil: „Musím povedať, že sú aplikácie resp. modely, ktoré nezachytia všetko. Sú napríklad synoptické situácie, kedy sú dve vzduchové hmoty nad sebou a vtedy častokrát ukazujú nezmysly. Vtedy to meteorológ vie posúdiť a keď ukazuje aplikácia obláčiky a dážď, tak viem povedať - nespoliehaj sa na to, je veľmi málo pravdepodobné, že to tak bude.“ Zaujímavé rozprávanie o počasí, dôvere k aplikáciám o počasí, o Tatrách a ich ľadovcoch v najnovšom vydaní podcastu RATTATA.

(Zdroj: RATTATA)

- reklamná správa -