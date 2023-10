Dvojmiliónový liek bude dostupnejší! Palkovič rozhodol, že má byť zaradený medzi kategorizované lieky

Michal Palkovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Dvojmiliónový liek Zolgensma na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie by sa od januára mal zaradiť do zoznamu liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia. Rozhodol o tom minister zdravotníctva Michal Palkovič po odporúčaní Kategorizačnej komisie pre lieky. Proti rozhodnutiu ešte možno podať námietky. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré má TASR k dispozícii.