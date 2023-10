Internetoví vtipkári si zase raz zgustli: Dankove patálie s perom, Pellegriniho kosačka aj reakcia Mačiaka na voľby

Ilustračné foto (Zdroj: Dacebook/Pezinské MEME, Zomri)

BRATISLAVA - Slovensko už pozná zloženie novej koalície. Čo by to bolo za vtipkárov, ak by si na politikoch opäť raz riadne nezgustli. Ďalší výber vtipov vás pripraví aj o posledné ilúzie. Najnovšie prírastky na sociálnych sieťach tnú do živého a mnohé vám určite rozvibrujú bránice. Trápenie lídra SNS Andreja Danka s perom pred podpisom Memoranda o porozumení, Kollárove neexistujúce nájomné byty, Rudolf Huliak v Rusku či Peter Pellegrini s kosačkou, to sú momenty, ktoré nevymyslíš, to je život.