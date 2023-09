COVID opäť úraduje vo veľkom: Na TOTO sa máme pripraviť! Aktuálne čísla hovoria za všetko

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Nikam neodišiel. Ak ste sa tešili z toho, že po rokoch strachu a obmedzení už COVID-19 patrí do minulosti, boli ste na omyle. Síce posledné mesiace sme svoje životy žili tak, ako keby do nich táto choroba už nemohla vstúpiť, opak je pravdou a nástup jesene nás o tom presvedčil. Ako upozorňujú hygienici, výskyt COVID-u a aj vznik mutácií vírusu SARS-CoV-2 je očakávaným javom.

Tí poukázali na to, že vírus zrušením plošných opatrení nezmizol, naďalej cirkuluje prakticky na celom svete a naďalej u ľudí vyvoláva ochorenie COVID-19. „Výnimkou nie je ani Slovensko, svedčí o tom napríklad aj kontinuálny výskyt vírusu SARS-CoV-2 vo vyšetrovaných odpadových vodách v SR. Momentálne v nich sledujeme mierne zvýšenie výskytu SARS-CoV-2 vo všetkých krajoch,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva.

V nasledujúcom období očakávajú zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny v období od októbra až do apríla, kedy ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia, medzi ktoré patrí aj COVID-19. „Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zrušila 5. mája 2023 stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti s ochorením COVID-19, čím signalizovala v prvom rade ústup z pohotovostného krízového režimu, nie koniec pandémie,“ prízvukovali hygienici.

O zavedení celoplošných opatrení sa zatiaľ nehovorí. Preferujeme sa skôr zodpovedný a proaktívny prístup ľudí pri ochrane ich vlastného zdravia. „Väčšina krajín zrušila verejno-zdravotné a sociálne opatrenia, a aj napriek pretrvávajúcej cirkulácii SARS-CoV-2 došlo k výraznému zníženiu hospitalizácií, pobytov na JIS a úmrtnosti vo všetkých vekových skupinách populácie. Podieľajú sa na tom viaceré faktory, vrátane nárastu imunity populácie voči infekcii, očkovania, včasnej diagnostiky a dostupnosti liečby COVID-19. Globálne sa imunita na úrovni populácie výrazne zvýšila, jej nárast významne ovplyvnilo používanie vakcín a imunita po prekonaní COVID-19, alebo kombinácia oboch možností (tzv. hybridná imunita),“ uviedli.

Zatvárania škôl by sme sa síce dočkať mohli, no rovnako tak by to mohlo byť pre COVID, ako aj pri akýkoľvek iný tip chrípky či iného ochorenia. „Výchovno-vzdelávací proces je možné prerušiť za predpokladu, že je chorobnosť vysoká, teda ak chýba viac ako 20 percent žiakov z celkového počtu detí. Toto je však možné uplatniť bez ohľadu na to, či ide o COVID-19, chrípku alebo iné akútne respiračné ochorenia,“ ozrejmili. Vyučovanie preruší riaditeľ školy na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Počas chrípkovej sezóny sa s tým, že pre vyšší počet chorých žiakov sa materské, základné či stredné školy na potrebný čas zatvoria, stretávame pomerne často.

Čo sa týka zdravotníckych zariadení, tie môžu samé vzhľadom na zvýšenú chorobnosť akútnych respiračných ochorení a chrípky a jej podobných ochorení vydať zákaz návštev na príslušných klinikách a oddeleniach zariadenia, prípadne môžu epidemiologickú situáciu v danom regióne konzultovať s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.