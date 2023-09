Panika v Bratislave: Pre nárast prípadov Slováci vykupovali testy na koronavírus! Hrozí ich nedostatok?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V posledných dňoch rapídne stúpa počet infikovaných na koronavírus. Môže za to nový variant EG.5. Tento variant, nazývaný aj Eris podľa starogréckej bohyne sváru, sa šíri pozoruhodne rýchlo a dokáže sa vyhnúť pôsobeniu imunitného systému. Závažnosť ochorenia je však v porovnaní s inými variantami nezmenená. Za pondelok odhalili PCR a antigénové testy na Slovensku 67 pozitívnych prípadov, za utorok to bolo už 82.

Do redakcie sa nám ozval čitateľ Branislav. Jeho dieťa sa posledné dni necítilo dobre a vzhľadom na stúpajúcu incidenciu sa rozhodol, že pre istotu kúpi antigénové testy. V jednej z lekární v bratislavskom Ružinove však test ledva kúpil. “Magistra v lekárni mi povedala, že behom jedného dňa takmer všetky zásoby predali,” uviedol pre Topky.sk. Aká je preto realita v lekárňach? Evidujú zvýšený záujem ľudí o testy na koronavírus?

Podľa PR manažéra lekární Dr max Petra Slezáčka evidujú vyšší záujem spotrebiteľov o testy na koronavírus. “Záujem o COVID antigénové testy sa v našich lekárňach za posledné obdobie (ostatný mesiac) zvýšil približne dvojnásobne,” priznal pre Topky.sk. Ako však dodal, ľudia sa údajne nedostupnosti tohto sortimentu obávať nemusia. “Aktuálne skladové zásoby, ako na našich lekárňach, tak aj u našich dodávateľov, sú pre aktuálne potreby dostatočné,” uviedol.

Vyšší záujem eviduje aj internetová lekáreň pilulka.sk. “V Pilulka.sk evidujeme v medzimesačnom porovnaní mierny nárast dopytu po Covid testoch, no treba povedať, že voči roku 2022 je báza výrazne nižšia. Rovnaká situácia je aj v kategórii vitamínov resp. medzi produktami na posilnenie imunity, ktoré v mesiaci september rastú len miernym tempom. Pilulka.sk je však zásobami a svojou infraštruktúrou pripravená reagovať na nárast objednávok spojený s podporou imunity v nadchádzajúcom jesennom období, prípadne s potrebou zvýšenej diagnostiky nového variantu koronavírusu,” uviedol Country Manager spoločnosti Ján Šaulič.

Ďalší variant

WHO však okrem Eris znepokojuje aj ďalší nový variant, a to variant Pirola. Počet obetí ochorenia COVID-19 podľa WHO opäť rastie v niektorých častiach Blízkeho východu a Ázie, kým v Severnej Amerike, Európe a Ázii rastie počet hospitalizovaných. "Odhadujeme, že v súčasnosti sa v nemocniciach nachádzajú státisíce pacientov s covidom," povedala hlavná expertka WHO na toto ochorenie Maria Van Kerkhove. Odborníci WHO vyzvali najmä starších ľudí a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva, aby sa v prípade potreby dali opätovne zaočkovať posilňujúcimi dávkami. Zároveň dodali, že zatiaľ sa v 11 krajinách objavilo iba 42 prípadov nákazy novým variantom koronavírusu BA.2.86 známym aj pod názvom Pirola. WHO ho monitoruje od polovice augusta.