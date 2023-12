V Los Angeles pochovali nevyžiadané telá obetí KORONAVÍRUSU

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

Spopolnené pozostatky uložili do spoločného hrobu. Na pohrebnom obrade boli prítomní náboženskí a politickí lídri, aj desiatky bežných ľudí. "Žiaľ, v roku 2020 zomrelo 1937 obyvateľov, ktorých pozostatky si neprišiel vyzdvihnúť žiaden príbuzný. Dnes... vzdávame poctu ich životu," povedala predstaviteľka okresu Los Angeles Hilda Solisová. "Vieme, ako zúfalo postihol COVID-19 naše najzraniteľnejšie komunity. V našom okrese je pre nás veľmi dôležitý... život každého obyvateľa, bez ohľadu na to, kto to bol, odkiaľ pochádzal, kde žil, koho miloval a ako zomrel," dodala.

3,7 milióna prípadov nákazy

Okres Los Angeles patril k najhoršie postihnutým počas pandémie covidu, pričom za tri roky do marca 2023 tam zaznamenali približne 3,7 milióna prípadov nákazy, informovala Univerzita Johnsa Hopkinsa. Na covid tam zomrelo vyše 35.000 ľudí, ukazujú údaje univerzity.

Obrad, ako bol ten štvrtkový, je v okrese každoročnou tradíciou a koná sa od roku 1896. Vykonáva ho okresný Úrad pre záležitosti zosnulých. "Títo ľudia boli možno bezdomovci alebo nemali žiadnych blízkych príbuzných. Trojročná čakacia doba umožňuje členom rodiny vyžiadať si spopolnené pozostatky," uviedol úrad. Pri obrade pre ľudí, ktorí zomreli v roku 2019, teda pred vypuknutím pandémie koronavírusu, pochovali pozostatky niečo vyše 1600 jednotlivcov.