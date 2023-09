Pred viac ako 30-timi rokmi zmenil históriu Slovenska! Teraz prichádza opäť na scénu: Čo má v pláne?

Obrovským míľnikom v slovenskej histórii bol 17. júl 1992, kedy poslanci Slovenskej národnej rady prijali deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, čím sa otvorila cesta k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Títo poslanci sa navždy zapísali do pamätí našich dejín. Jedným z nich bol aj vtedajší spoluzakladateľ Slovenskej národnej strany a jej súčasný prvý podpredseda strany Peter Sokol.

„Keď som sa stal zakladajúcim členom Slovenskej národnej strany, mal som len niečo okolo 30 rokov. Veci okolo mňa sa diali strašne rýchlo. V tom období, keď sa ešte len kreovali národné výbory, ma oslovil vtedajší predseda SNS, či nemám záujem ísť do toho spoločne s ním. Ich program a vízie sa stotožňovali s mojimi, a tak som sa rozhodol bojovať o samostatné Slovensko spoločne s nimi. Za pol roka som sa stal členom predsedníctva a kandidátom do parlamentu číslo 5. Vďaka tomu som bol zvolený za poslanca za stranu SNS,” prezradil Peter Sokol pre topky.sk.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Archív)

Pre spory so Slotom odišiel

Ako nám priznal, bolo to pre neho jedno z najkrajších období. Spoločne s ostatnými poslancami sa zaslúžili nielen o vznik Ústavy či samostatnej Slovenskej republiky, ale aj o vstup do Európskej únie. Po niekoľkých rokoch jeho pôsobenia sa však napokon rozhodol zo strany odísť. Smer, ktorým sa totiž uberala, nespĺňal jeho vízie. „Mal som v tom čase spory s vtedajším kolegom Jánom Slotom. Hoci sme sa na stretnutiach dohodli na nejakom smerovaní a našich ďalších postupoch, o pár minút bolo všetko inak. Toto jednanie bolo cez moje hranice, a tak som sa radšej rozhodol ukončiť svoju politickú kariéru,” poznamenal Sokol.

Napriek tomu sa však naďalej pokúšal pomáhať ostatným a najmä Slovensku. Založil preto Nadáciu Európskej kultúrnej spoločnosti, s ktorou sa snažil vybudovať pamiatky, na ktoré by mohla byť naša krajina hrdá. „V roku 2001 sa nám podarilo založiť prvé súkromné múzeum v Európe, Múzeum Milana Dobeša, ktorý doteraz žije. Múzeum zožalo obrovský úspech najmä v zahraničí. Mnohé známe mená cestovali niekoľko hodín, aby mohli vidieť našu pýchu. Navštívil ho napríklad izraelský prezident či desiatky umelcov svetového formátu. Na Slovensku však taký úspech nemalo a tak som sa ho v 2016 rozhodol predať do Ostravy, kde je súčasťou múzea Gong,” porozprával nám o svojich úspechoch Sokol. Nadácia však napriek tomu pokračuje ďalej a podarilo sa im niekoľko ďalších projektov. Tento rok dokonca plánujú otvoriť galériu v Prahe.

Skončil tam, kde začínal

Aj keď si nemyslel, že sa k politike niekedy vráti, v roku 2018 sa na požiadanie svojich priateľov rozhodol stať členom politickej strany, a to Národnej koalície. Táto strana totiž napĺňala jeho vízie. Tak sa rozhodol vstúpiť a pokúsiť sa jej pomôcť uspieť vo voľbách. Okrem Petra Sokola sa na kandidátke strany objavilo aj niekoľko známych mien ako Generál v. v. Ivan Ševčík, Dušan Doliak či predseda Rudolf Huliak. Napriek tomu však usúdili, že ich šance na vstup do parlamentu by boli veľmi nízke. Preto sa rozhodli spoločne s ďalšími dvoma menšími stranami Život a Slovenský patriot spojiť so silnejšou stranou, a to so SNS a podporiť tak ich kandidátku.

”V našej strane sme sa zhodli, že sami by sme nedokázali vstúpiť do parlamentu a pomôcť tak k zlepšeniu Slovenska. Preto sme prijali výzvu Andreja Danka, ktorá sa mi zdá ako jediná zmysluplná. Nakoniec som teda skončil v tej istej politickej strane, kde som pred rokmi začínal, a to s číslom 149,” s úsmevom priznal Peter Sokol. Ako nám tiež prezradil, jeho najdôležitejším bodom programu je, ”aby sa zachoval národno-konzervatívny charakter Slovenskej republiky a zabránilo sa nástupu progresivizmu na Slovensku, čo nie je typické pre Slovensko.” Plánuje urobiť všetko preto, aby Slovensku pomohol.