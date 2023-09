Vystavili účet štátu: TOTO je cifra, ktorú zaplatí ročne každý Slovák! Tá suma mnohých šokuje: Na čo všetko sa skladáme?

(Zdroj: Getty Images)

Portál cenastatu.sk pomáha okrem iného bežný ľuďom lepšie pochopiť, kde končia ich dane a v akej výške prispievajú na jednotlivé funkcie štátu. Zároveň informuje občanov o schodkovom hospodárení a raste štátneho dlhu, pripadajúceho na jedného občana. „Cena jednotlivých služieb má vplyvom prepočtu na jedného občana ilustratívny charakter. Zároveň však táto forma umožňuje ľahko si spočítať, o koľko by sa musela zvýšiť daňová záťaž na jedného občana, keby mali byť napríklad starobné dôchodky zvýšené o 10%,“ uviedli autori.

Podľa ich prepočtov je váš účet za služby štátu za rok 2023 vo výške 9 123 eur. Najviac z toho ide na starobné dôchodky, ktoré nás ročne stoja 1 402 eur. Podstatná časť však ide aj na zdravotnú starostlivosť. Je to presne 1 104 eur. Naše členstvo v Európskej únii nás každého jedného ročne stojí 310 eur. Materské školy 134 eur, základné 336 eur a stredné 133 eur. Na divadlá, múzeá, granty či RTVS ide ročne z vrecka každého Slováka 81 eur. Na armádu 392 eur a na políciu 151 eur. Všetky položky, na ktoré sa skladáme aj s presnými sumami môžete nájsť prehľadne zoradené v bločku.

Pre porovnanie, za rok 2022 bol účet za služby štátu výrazne nižší a predstavoval 8 134 eur. V roku 2021 to bolo 7291 eur a v roku 2019 to bolo 6828 eur. V roku 2011 to bolo „len“ 4 290 eur. „S postupom rokov sme do bločku pridali viaceré ďalšie položky, resp. zmenili metodiku výpočtu niektorých položiek. Metodika vykazovania niektorých položiek sa v čase mení, rovnako sa môže zmeniť náplň práce ministerstiev, ako napríklad presun financovania základných škôl do rozpočtu Ministerstva vnútra v roku 2013. Naším cieľom je popísať vo výdavkoch čo najväčšiu časť celkových výdavkov štátu. Vzhľadom na veľkostné obmedzenie bločku, aby nebol na dva listy papiera, je posledným výdavkom položka Iné, ktorá je sumou všetkých ostatných výdavkov, ktoré neboli individuálne vymenované,“ tvrdia autori analýzy.

Vypočítali aj to, aký veľký je dlh každého jedného Slováka. Ako informujú, štát v roku 2023 plánuje minúť o 7,8 miliardy eur viac, ako vyberie, preto dlh každého občana vzrastie o 1 256 eur a dosiahne 12 888 eur.