Matovič je na omyle! Prihlasovanie ich fiatiek vraj už NAKA nerieši, obviňuje médiá! Polícia tvrdí opak

(Zdroj: Facebook/Igor Matovič)

Video:OĽANO chce kampaňou s vozidlami motivovať ľudí k účasti vo voľbách

OĽANO chce kampaňou s vozidlami motivovať ľudí k účasti vo voľbách (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

OĽaNO nakúpilo fiatky, ktoré majú do konca septembra brázdiť cesty s kandidáti tejto strany za volantmi, v desiatkach kusov. Vozidlá zháňali priamo v Taliansku, čo v praxi znamená, že na Slovensku ich museli prihlásiť. Práve tieto formálne náležitosti narobili strane problémy. Hnutie si totiž na túto robotu zohnalo súkromnú službu. Ako upozornil portál Aktuality.sk, objavilo sa podozrenie, že jeden z ľudí, ktorí mali na starosti registráciu štyroch automobilov na okresnom úrade v Senci, sa snažil celú situáciu urýchliť prostredníctvom úplatku. Úradníkovi ministerstva mal posunúť obálku s peniazmi. Ten však namiesto toho, aby úplatok prijal a vec rýchlo vyriešil tak, ako sa od neho malo požadovať, tento pokus o korupciu nahlásil. Stalo sa tak ešte v polovici júna. Prípadom sa začala zaoberať aj NAKA. „Vami uvedená vec je vyšetrovaná na odbore Bratislava NAKA Prezídia Policajného zboru. Aktuálne nie je možné poskytnúť bližšie informácie z dôvodu neprítomnosti vyšetrovateľa, ktorý túto trestnú vec vyšetruje,“ uviedla v polovici júla Zuzana Hrabovská z komunikačného odboru policajného prezídia.

(Zdroj: Tip čitateľa )

Samotné hnutie dalo krátko po prevalení kauzy od problému ruky preč. O žiadnom korupčnom podozrení vraj nevedeli a poukázali na to, že pri prihlasovaní áut využili firmy, ktoré majú s dovozom a prihlasovaním áut zo zahraničia skúsenosti. "Z ušetreného štátneho príspevku sme sa v hnutí rozhodli nakúpiť cca 50-ročné automobily Fiat 500. Vzhľadom na to, že v hnutí interne nedisponujeme ľuďmi, ktorí sa v agende spojenej s dovozom starých áut zo zahraničia vyznajú, pre celú byrokraciu spojenú s ich dovozom a prihlásením sme si najali firmy, ktoré nám odporučili viacerí ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú dovozu starých áut zo zahraničia,“ odkázal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. O údajnom úplatku vraj nemajú žiadne informácie. „Ako protikorupčné hnutie striktne vyznávame zásadu padni, komu padni, a preto sme garantovali úplné rozviazanie rúk orgánom činným v trestnom konaní,“ dodal.

(Zdroj: Tip čitateľa )

Vozidlá kúpili z peňazí, ktoré dostali za voľby. Podľa Matoviča prešli procesom prihlásenia a ostanú majetkom hnutia. Náklady na jedno auto predstavujú približne 1 000 eur. Čo presne s fiatkami zamýšľajú, prezradil v sobotu v Bardejove. Plán je taký, že do septembrových volieb budú na 79 vozidlách FIAT 500 jazdiť kandidáti na poslancov parlamentu. Následne vyžrebujú spomedzi ľudí, ktorí sa prihlásia prostredníctvom webstránky, tých, ktorí budú na nich jazdiť štyri roky do ďalších volieb. Žrebovanie sa uskutoční v deň vyhlásenia výsledkov volieb alebo nasledujúci deň. "Budú to vlastne ako naši dobrovoľníci, ktorých úlohou bude počas štyroch rokov vo svojom okrese na tomto aute jazdiť. Budú mať palivovú kartu, kde budeme dobíjať peniaze na benzín, aby v podstate robili naďalej reklamu demokracii, záujmu ľudí o voľby," povedal Matovič, ktorého sa pýtali aj na spomínané problémy pri ich prihlasovaní. „Podľa mojich informácií je to už zastavené. Ale neviem presne, iba som to sprostredkovane počul, že nič také sa neudialo, čo sa tu snažili niektoré médiá klamlivo prezentovať,“ tvrdil v Bardejove. Denník N však upozornil na to, že to nie je pravda. Policajné prezídium totiž Matovičové slová poprelo. Podozrenia stále vyšetrujú, viac k prípadu však odmietli poskytnúť.

Na ich otázku, odkiaľ mal informácie o vyšetrovaní, mal Matovič neurčito odpísať: „Pred tlačovou konferenciou to spomínal jeden z novinárov.“ Jeho meno odmietol prezradiť slovami: „To je novinárske tajomstvo,“ odkázal.