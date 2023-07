Matovič v kampani útočí fiatkami za tisíce eur: Tunel ako hrom, odkazuje Taraba, Hlina hovorí o naleštenom šrote!

Taraba aj Hlina si Matovičove fiatky podali. (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer, Maroš Černý, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Kampaň, akú ešte Slovensko nevidelo. Takto sa snaží v posledné dni prezentovať líder hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič to, čo robí na uliciach Bardejova. Jeho nápad s fiatkami dotiahol na vyššiu úroveň tým, že ich nakúpil niekoľko desiatok a vystavil ich pred zraky všetkých. Matovič tvrdí, že ich kúpili za vlastné peniaze, ktoré OĽaNO čerpá z volebného štátneho príspevku, no sú tu aj vážni kritici tohto bizarného nápadu. Matovičovi totiž naložil Tomáš Taraba aj bývalý kolega Alojz Hlina.

Matovič nákup desiatok vozidiel, pričom jeden kus stojí aj dobrých 10-tisíc eur, prezentuje ako jeho podobu "boja proti mafii". Zároveň týmto krokom chcú zvýšiť účasť vo voľbách, keďže sa zaviazali vyplatiť 500-eurové príspevky po voľbách. Práve spomínané auto Fiat 500 má tento sľub symbolicky znázorňovať.

Do septembrových volieb budú na 79 vozidlách Fiat 500 jazdiť kandidáti na poslancov Národnej rady SR. Následne vyžrebujú spomedzi ľudí, ktorí sa prihlásia prostredníctvom webstránky tých, ktorí budú na nich jazdiť štyri roky do ďalších volieb. Žrebovanie sa uskutoční v deň vyhlásenia výsledkov volieb alebo nasledujúci deň.

Z čoho autíčka nakúpili?

Vozidlá oľanisti kúpili z peňazí, ktoré dostali za voľby. Ako povedal, prešli procesom prihlásenia a ostanú majetkom hnutia. Náklady na jedno auto predstavujú približne 10-tisíc eur. "Sme tu preto, lebo Slovensku ide 30. septembra o život. Prečo kampaň Hybaj voliť? Lebo je to mimoriadne dôležité. Mafia chce, aby volilo čo najmenej ľudí a my chceme vždy opak toho, čo si praje mafia," skonštatoval Matovič.

Čo je toto za tunel? Pýta sa Taraba

Do Matoviča sa pustil poslanec Tomáš Taraba, ktorý nemôže uveriť spôsobu, akým OĽaNO a priatelia vedú kampaň. "Staré, hrdzavé Fiat 500 za 10-tisíc eur jeden kus. Pretože sa na to použili peniaze z príspevku štátu na činnosť politických strán, prvé, čo mi pri tejto nehorázne predraženej cene napadlo, že čo je toto za tunel?" pýta sa Taraba, ktorému sa zdá cena za autíčka v Bardejove na námestí privysoká. "Presne takto šafárili so štátnou kasou. Miliardy rozhádzali na predražené testy, hlúposti a nikde nič nevidno postavené, len samé dlhy," posťažoval sa Taraba.

Naleštený šrot, viete si predstaviť niečo podobné v zahraničí? Položil zas otázku Hlina

Ku kritike vedenia kampane sa pridal aj niekdajší politický partner a dnešný úhlavný nepriateľ Igora Matoviča Alojz Hlina. "Matovič nakúpil za verejné zdroje staré fiatky. Pri nich nehovoríme ako o aute s potenciálom byť aspoň cenený veterán, toto auto na Slovensku nemá cenu, plus je v súčasnej premávke nepoužiteľné," zotrel Matoviča Hlina, ktorý však ešte pritvrdil. "Je to naleštený šrot- prísne vzaté nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad, ktorý nakúpil z peňazí daňových poplatníkov," myslí si o Matovičovom nákupe Hlina.

