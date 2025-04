Matovičove fiatky ako kampaňové fiasko: Mobilizácia voličov nevyšla, výhercovia sa sťažujú, vozy trčia v sklade!

Matovičove fiatky sa ukázali ako fiasko. (Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Igor Matovic)

BRATISLAVA - Mal to byť veľký predvolebný ťahák na "boj proti mafii" no nakoniec z toho bolo len fiasko. Predvolebnej kampani OĽaNO (dnešného hnutia Slovensko) sa aj po rokoch vracajú niektorí nespokojní ľudia a oživujú tak tému, ktorú by expremiér Igor Matovič zrejme už najradšej zahodil za hlavu. No napriek tomu sa vynára množstvo otázok. Reč je totiž o viacerých vozidlách Fiat 500, ktoré mali mať dočasne v rukách už niektorí výhercovia, no napriek tomu sa tak nestalo. Čo je s autami teraz? To je ďalšia dôležitá otázka, ktorí sa viacerí pýtajú.