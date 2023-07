Publicista sa rozhovoril o Orbánovi: Kritiku po prejave očakával a predpokladá, že Aliancia cez kvórum neprejde

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA - Maďarský premiér Viktor Orbán správne odhadol, že menšinová strana Aliancia sa zrejme ani v týchto parlamentných voľbách do Národnej rady (NR) SR nedostane. Na margo kritických výrokov Orbána, adresovaných politickej reprezentácii Maďarov na Slovensku, to v TASR TV povedal publicista Juraj Hrabko.

archívne video Strana Aliancia bude svoj program predstavovať postupne, prioritou je školstvo (Zdroj: TASR/ Martina Kriková)

Orbán v Sedmohradsku 22. júla kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, že nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v "odtrhnutých častiach krajiny". Hrabko reagoval, že politické strany, reprezentujúce maďarskú menšinu, sú veľmi úspešné na komunálnej úrovni, na celoštátnej im však dlhodobo chýba silný líder, ktorý by dokázal spojiť jednotlivé názorové prúdy. "Boli časy za vedenia Bélu Bugára, kedy Maďarov, žijúcich na Slovensku, volili aj Slováci," pripomenul Hrabko.

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Laszlo Balogh)

Orbán provokatívneho vyjadrenia produkuje pravidelne

Aliancia podľa neho nemá dobrých vodcov na vrcholovej úrovni. "Už tam nevyrástla politická osobnosť ako v minulosti Béla Bugár, Pál Csáky alebo Miklós Duray. Môžeme si o ich politike myslieť, čo chceme, ale boli to osobnosti," konštatuje Hrabko. Pred aktuálnymi voľbami Aliancia nedokázala udržať pod svojou strechou všetky názorové prúdy Maďarov na Slovensku, Most-Híd sa spojil so stranou Modrí Mikuláša Dzurindu a s vlastným projektom Maďarské fórum ide do volieb aj Zsolt Simon. Na margo provokatívneho vyjadrenia Orbána o "odtrhnutých častiach krajiny" Hrabko povedal, že maďarský premiér takéto výroky produkuje pravidelne a presne vie, aká negatívna bude reakcia susedných štátov.

"U Orbána ide vždy v prvom rade o posolstvo do vnútra Maďarska, jeho domácim voličom," povedal Hrabko. Dodal, že hoci od Trianonskej zmluvy uplynulo už viac ako sto rokov, Maďari si traumu z nej ako politickú tému naďalej udržiavajú "z pokolenia na pokolenie" a nedokážu sa jej vzdať. Reakciu premiéra Ľudovíta Ódora a ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského na Orbánove výroky, teda predvolanie maďarského veľvyslanca Csabu Balogha, považuje Hrabko za správnu a primeranú.