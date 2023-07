Ďalší PRIESKUM potvrdzuje návrat SNS do parlamentu: Progresívci naďalej rastú a dýchajú Hlasu na krk!

Robert Fico, Peter Pellegrini a Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by koncom júla vyhrala strana Smer-SD s podporou 18,1 percenta voličov. Nasledovali by Hlas-SD so 16 percentami a Progresívne Slovensko (PS) s podporou 14,3 percenta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre TV Markíza.

So ziskom 8,7 percenta hlasov by skončila na štvrtom mieste Republika. Pred bránami parlamentu by ostala koalícia hnutia OĽaNO a priatelia so stranami Za ľudí a Kresťanská únia (6,2 percenta), ktorá potrebuje na vstup do parlamentu najmenej sedem percent.Do Národnej rady SR by sa tiež dostali Sme rodina i KDH, ktoré by získali po 5,6 percenta hlasov. Päťpercentnú hranicu by prekročila aj SaS s 5,2 percenta hlasov a SNS s 5,1-percentnou podporou.

Archívne video: ROZHOVOR Andrej Danko: Boris Kollár zošalel, nech sa pozrie do zrkadla!

ROZHOVOR Andrej Danko: Boris Kollár zošalel, nech sa pozrie do zrkadla! (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V parlamente by nesedeli

Mimo parlamentu by zostali Aliancia (4 percentá), Demokrati (3,8 percenta) či Kotlebovci-ĽSNS (2,3 percenta). Viac ako jedno percento by získali Modrí, Most-Híd (1,8 percenta) a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (1,2 percenta). Pirátska strana-Slovensko by získala 0,6 percenta hlasov. Zvyšné strany by dostali menej ako po 0,5 percenta hlasov.

Smer-SD by mal podľa prieskumu v parlamente 35 kresiel, Hlas-SD 31, PS 27 a Republika by mala 16 poslancov. Sme rodina a KDH by obsadili po 11 poslaneckých miest, SaS 10 a SNS 9. Prieskum sa konal od 21. do 26. júla na reprezentatívnej vzorke 1024 respondentov.