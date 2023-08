Väčší problém ako odvolanie šéfa SIS je rastúci chaos a zmätok, tvrdí publicista

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Väčší problém ako odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) je rastúci chaos a zmätok v oblasti bezpečnostných inštitúcií. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Pripomenul, že riaditeľa SIS Michala Aláča ani šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romana Konečného nevzali po zásahu NAKA do väzby a stíhaní sú na slobode. "Prezidentka zrazu uvidela dôvod dočasne pozastaviť riaditeľovi SIS výkon služby a premiér vzápätí avizoval jeho odvolanie. Takže v bezpečnostných zložkách bol zmätok a chaos, aký tu často nevidíme," pripomenul Hrabko. Aláča už odvolali z pozície šéfa SIS.

Ódor prehlásil, že na najbližšom rokovaní vlády podá návrh na odvolanie Aláča z funkcie šéfa SIS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hrabko poukázal, že dnes vláda nemá ani ministra vnútra a rezort riadi premiér, SIS bude riadiť prvý námestník. "Prezidentka a premiér po zasadnutí bezpečnostnej rady ubezpečovali, že všetko je v poriadku a orgány fungujú, lebo ich riadia námestníci. Je to inak a naopak, štátne inštitúcie nemôžu riadne fungovať, keď nemajú riadne vedenie," konštatuje Hrabko. Problém podľa neho vznikol už pri kreovaní úradníckej vlády. "Celé to bolo zle zohraté a prvotnú príčinu tej zlej zohratosti vidím v skladaní vlády prezidentky pod vedením Ľudovíta Ódora. Ukázalo sa, že pripravení vôbec neboli," povedal.

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Ak by však prezidentka nebola súhlasila s jesenným termínom volieb, nemuseli podľa Hrabka vzniknúť ani problémy súvisiace s úradníckou vládou. "Už sme mohli mať po voľbách, už sa tu mohla medzi sebou hádať nová moc," poznamenal Hrabko. Vojna v bezpečnostných inštitúciách podľa neho na Slovensku prebiehala počas celého volebného obdobia. "Nová vláda, ktorá vzíde po voľbách, bude musieť upratať a nastoliť poriadok," povedal. Ak by to nový kabinet nedokázal, podľa Hrabka padne a nestabilita bude pokračovať ďalej.